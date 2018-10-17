Президент подписал закон о соцзащите детей погибших журналистов

17 октября, 2018, 20:58

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, погибших во время выполнения своих профессиональных обязанностей

Об этом в среду, 17 октября, сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Речь идет о подписании Закона Украины "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" по расширению категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки", принятый Верховной Радой Украины 2 октября 2018 года.

"Подписал Закон, направленный на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей, одному из родителей которых поставлена ​​инвалидность I или II группы", - говорится в сообщении.

Документом среди прочего предполагается включить категорию таких детей в перечень нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Поэтому отмечается, что эти дети имеют право на оздоровление и отдых за счет средств, выделенных из бюджета Украины.