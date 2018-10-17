Підписав Закон, спрямований на посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.
Президент подписал закон о соцзащите детей погибших журналистов
Об этом в среду, 17 октября, сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.
Речь идет о подписании Закона Украины "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" по расширению категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки", принятый Верховной Радой Украины 2 октября 2018 года.
"Подписал Закон, направленный на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей, одному из родителей которых поставлена инвалидность I или II группы", - говорится в сообщении.
Документом среди прочего предполагается включить категорию таких детей в перечень нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Поэтому отмечается, что эти дети имеют право на оздоровление и отдых за счет средств, выделенных из бюджета Украины.
- Напомним, неделю назад президент подписал закон, который среди прочего предусматривает предоставление права на получение денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.
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