Премьер Польши: Россия - это государство, которое развязывает войны в Европе
Об этом глава польского правительства сказал в разговоре с изданием Przegląd Polski Dyplomatyczny, сообщает Польское радио.
"Россия - это государство, которое развязывает в Европе войны и в своей зарубежной политике прибегает к вооруженной агрессии. Это государство, которое угрожает миру и подрывает поиски диалога и взаимопонимания даже на самом маленьком, внеполитическом, направленном на детей и молодежь, межличностном уровне. В такой ситуации на самом деле трудно себе представить любую "перезагрузку", - заявил глава польского правительства.
По словам Моравецкого, условием возвращения России в ряды цивилизованных государств является прекращение агрессивной политики в отношении соседей, соблюдение международного права и принятие правил демократического мира в сфере международной политики.
"Мы готовы содействовать такому изменению российской политики, но мы не достигнем этой цели, забывая о том, с кем имеем дело", - отметил польский премьер.
Моравецкий добавил, что Польша - это адвокат реалистичной политики в отношении России, целью которого является защита мира и безопасности в Европе.
- Ранее Моравецкий заявлял, что Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2".
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