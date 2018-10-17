Премьер Польши: Россия - это государство, которое развязывает войны в Европе

17 октября, 2018, 17:50

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия представляет собой государство, которое развязывает войны в Европе

Об этом глава польского правительства сказал в разговоре с изданием Przegląd Polski Dyplomatyczny, сообщает Польское радио.

"Россия - это государство, которое развязывает в Европе войны и в своей зарубежной политике прибегает к вооруженной агрессии. Это государство, которое угрожает миру и подрывает поиски диалога и взаимопонимания даже на самом маленьком, внеполитическом, направленном на детей и молодежь, межличностном уровне. В такой ситуации на самом деле трудно себе представить любую "перезагрузку", - заявил глава польского правительства.

По словам Моравецкого, условием возвращения России в ряды цивилизованных государств является прекращение агрессивной политики в отношении соседей, соблюдение международного права и принятие правил демократического мира в сфере международной политики.

"Мы готовы содействовать такому изменению российской политики, но мы не достигнем этой цели, забывая о том, с кем имеем дело", - отметил польский премьер.

Моравецкий добавил, что Польша - это адвокат реалистичной политики в отношении России, целью которого является защита мира и безопасности в Европе.