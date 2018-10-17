 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Премьер Польши: Россия - это государство, которое развязывает войны в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия представляет собой государство, которое развязывает войны в Европе

Об этом глава польского правительства сказал в разговоре с изданием Przegląd Polski Dyplomatyczny, сообщает Польское радио.

"Россия - это государство, которое развязывает в Европе войны и в своей зарубежной политике прибегает к вооруженной агрессии. Это государство, которое угрожает миру и подрывает поиски диалога и взаимопонимания даже на самом маленьком, внеполитическом, направленном на детей и молодежь, межличностном уровне. В такой ситуации на самом деле трудно себе представить любую "перезагрузку", - заявил глава польского правительства.

По словам Моравецкого, условием возвращения России в ряды цивилизованных государств является прекращение агрессивной политики в отношении соседей, соблюдение международного права и принятие правил демократического мира в сфере международной политики.

"Мы готовы содействовать такому изменению российской политики, но мы не достигнем этой цели, забывая о том, с кем имеем дело", - отметил польский премьер.

Моравецкий добавил, что Польша - это адвокат реалистичной политики в отношении России, целью которого является защита мира и безопасности в Европе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать