Послушать треки и заработать криптовалюту: в США проведут первый музыкальный блокчейн-фестиваль

17 октября, 2018, 17:39

20 октября в Калифорнии состоится первый музыкальный блокчейн-фестиваль Our Music, где посетителям предлагают подзаработать криптовалюты, принимая участие в различных внутренних мероприятиях

Об этом сообщает Time Out.

Организаторы фестиваля рассказали, что посетители мероприятия смогут зарабатывать внутреннюю криптовалюту OMF и обменивать ее на товары, еду и напитки. Кроме того, будет стенд настоящих блокчейн-компаний, где можно будет пообщаться и поучиться у представителей индустрии.

К тому же, билеты на фестиваль можно будет купить лишь за настоящую криптовалюту: Bitcoin, BitcoinCash и Litecoin.

Фестиваль планируют масштабировать и начать сотрудничать с другими музыкальными мероприятиями. Издание Bitcoinist отмечает, что криптовалюта уже использовалась на фестивале Burning Man в этом году. Однако идея Own Music Festival заключается в том, чтобы создать "децентрализованную сеть фестивалей", где участники самостоятельно принимают решения, касающиеся мероприятий, артистов и других событий, которые происходят в программе.