Послушать треки и заработать криптовалюту: в США проведут первый музыкальный блокчейн-фестиваль
Об этом сообщает Time Out.
Организаторы фестиваля рассказали, что посетители мероприятия смогут зарабатывать внутреннюю криптовалюту OMF и обменивать ее на товары, еду и напитки. Кроме того, будет стенд настоящих блокчейн-компаний, где можно будет пообщаться и поучиться у представителей индустрии.
К тому же, билеты на фестиваль можно будет купить лишь за настоящую криптовалюту: Bitcoin, BitcoinCash и Litecoin.
Фестиваль планируют масштабировать и начать сотрудничать с другими музыкальными мероприятиями. Издание Bitcoinist отмечает, что криптовалюта уже использовалась на фестивале Burning Man в этом году. Однако идея Own Music Festival заключается в том, чтобы создать "децентрализованную сеть фестивалей", где участники самостоятельно принимают решения, касающиеся мероприятий, артистов и других событий, которые происходят в программе.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-