 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко внес законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху

Президент Петр Порошенко подал в Раду законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская"

Соответствующий законопроект № 9208 размещен на сайте Верховной Рады.

В документе говорится о том, что государство пытается помочь Вселенскому патриарху создать достойные условия для осуществления своих представительно-коммуникативных функций. Полноценное же функционирование этого представительства требует обеспечения достойным сооружением. Поэтому целесообразным считается предоставить в постоянное пользование Вселенскому Патриархату Андреевскую церковь.

Проектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать