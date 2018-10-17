Порошенко внес законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху

17 октября, 2018, 17:40

Президент Петр Порошенко подал в Раду законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская"

Соответствующий законопроект № 9208 размещен на сайте Верховной Рады.

В документе говорится о том, что государство пытается помочь Вселенскому патриарху создать достойные условия для осуществления своих представительно-коммуникативных функций. Полноценное же функционирование этого представительства требует обеспечения достойным сооружением. Поэтому целесообразным считается предоставить в постоянное пользование Вселенскому Патриархату Андреевскую церковь.

Проектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях".