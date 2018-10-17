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Полторак: за взрывы на арсеналах наказали более 65 офицеров

Министр обороны Степан Полторак заявил, что назначал после каждого случая взрывов на арсеналах расследование, по окончанию которого принимал решение о наказании виновных

Об этом заявил министр 17 октября после заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.

"За произошедшие события мною привлечены к ответственности более 65 человек. Из них - заместитель начальника Генерального штаба был уволен со службы по служебному несоответствию. 5 генералов получили взыскания различного типа, начиная от несоответствия пребывания на должности и другими. И другие офицеры получили соответствующие взыскания", - сказал Полторак.

По словам министра, в расследовании он может исследовать лишь предпосылки, которые могли способствовать взрывам на базах и арсеналах. Он отметил, что точно определить, каким способом был подрыв, не может.
 
В частности, он сказал, что по Ичне было принято ряд решений, которые связаны с тем, чтобы в кратчайший срок исправить последствия взрывов боеприпасов на арсеналах.

“Мы перешли на комбинированную охрану и военными, и ВОХРрами. Мы усилили периметр, ввели подразделения радиоэлектронной борьбы, мы усилили подразделения кинологической службы”, - отметил он.

Также, по его словам, сейчас существует четырехлетняя программа строительства 136 хранилищ для боеприпасов, на которую, по предварительным подсчетам, необходимо выделить 15 миллиардов гривень. Полторак отметил, что если на нее будут выделяться из бюджета по 15 миллионов, то проблема скоро не решится.

 

 

 
 
 
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