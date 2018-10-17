Полторак: за взрывы на арсеналах наказали более 65 офицеров

17 октября, 2018, 18:10

Министр обороны Степан Полторак заявил, что назначал после каждого случая взрывов на арсеналах расследование, по окончанию которого принимал решение о наказании виновных

Об этом заявил министр 17 октября после заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.

"За произошедшие события мною привлечены к ответственности более 65 человек. Из них - заместитель начальника Генерального штаба был уволен со службы по служебному несоответствию. 5 генералов получили взыскания различного типа, начиная от несоответствия пребывания на должности и другими. И другие офицеры получили соответствующие взыскания", - сказал Полторак.

По словам министра, в расследовании он может исследовать лишь предпосылки, которые могли способствовать взрывам на базах и арсеналах. Он отметил, что точно определить, каким способом был подрыв, не может.

В частности, он сказал, что по Ичне было принято ряд решений, которые связаны с тем, чтобы в кратчайший срок исправить последствия взрывов боеприпасов на арсеналах.