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Подозреваемые по делу об исчезновении журналиста Хашогги связаны с принцем Саудовской Аравии, - СМИ

Пятеро людей, которых турецкая полиция определила как подозреваемых по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, по информации издания, один из подозреваемых, установленных турецкой стороной, часто сопровождал саудовского принца.

По данным издания, речь идет о человеке по имени Адам Махер Абдулазиз Мутреб. Он, пишет NYT, был дипломатом, назначенным на службу в посольство Саудовской Аравии в Лондоне в 2007 году. Он много путешествовал с наследным принцем, вероятно, как охранник.

Еще трое подозреваемых связаны со службой безопасности саудовского принца, а пятый подозреваемый является судебным врачом и занимает руководящие должности в министерстве внутренних дел королевства и медицинских учреждениях.

Кроме того, по данным издания, по меньшей мере девять из 15 подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности, военных структурах или других министерствах.

Напомним, Джамаль Хашогги пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашогги самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и отелях, где они остановились.

Хашогги работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о властях Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашогги писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

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