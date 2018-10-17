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Одноклассник Малиновского рассказал об общении с подозреваемым в мошенничестве

Известный бизнесмен Даниил Пасько обнародовал собственную историю знакомства и обучения в одной школе с украинцем Малиновским, которого Европол арестовал по подозрению в мошенничестве

Про личный опыт общения с аферистом-одноклассником Пасько написал в заметке своего Facebook.

По его словам, у Малиновского в школьные годы все хорошо складывалось, он хорошо учился и был достаточно умным парнем. Но одноклассникам он запомнился прежде всего своими глобальными идеями и планами.

"Примерно в 4 классе он мне показал бумажку, на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа", - вспоминает Пасько.

Впоследствии к нему стали поступать слухи об аферах Малиновского, жертвами и соучастниками которых становились другие одноклассники.

"Семья нашего общего одноклассника лишилась своей недвижимости из-за аферы Мити и довела дело до уголовного преследования и суда. Митя был арестован и сидел в СИЗО. Там он сам поломал себе конечность и был переведен в больницу, откуда сбежал. На следующее заседание суда адвокат принес урну, попросил у судьи слово, поставил урну на стол и сказал: "Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО, защищая родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания". Дело было закрыто", - написал одноклассник Малиновского.

После этого, по его словам, псевдо-мертвый герой АТО отправился в Москву, арендовал там целый этаж отеля, куда на частном самолете привез каких-то сотрудников украинского Фонда Госимущества, где они устраивали вечеринки с проститутками.

"О чем эта история? Для меня эта история о полное непонимание сути денег. Когда люди не понимают, что деньги - это лишь побочный продукт положительного влияния на мир, когда они делают деньги основной целью, рождаются Мити Малиновские. Подъем денег в основу всего переворачивает все ценности с ног на голову", - отметил бизнесмен.

 

  • Напомним, накануне, 16 октября, во французской Бургундии Европол арестовал подозреваемого в отмывании денег и международном мошенничестве украинца, который скрывался от правосудия, инсценировав свою смерть.
  • Позже стало известно имя задержанного во Франции мошенника.
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