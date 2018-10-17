Не только смс, но и бактерии. Супрун рассказала, что переносят смартфоны на человеческий организм

17 октября, 2018, 13:00

Утром мы выключаем будильник, берем телефон на кухню, пользуемся в общественном транспорте и засыпаем с ним в руках. Во время этих действий переносится множество микробов

Об этом говорится на Facebook-странице и.о. главы МЗ Ульяны Супрун.

На поверхности смартфона - следы от пальцев, влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи, маленькие частички всех мест, где побывали за день. Это является источником микробного загрязнения и средой для существования бактерий.

Телефоны могут нагреваться ,а это создает благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов.

"Наши телефоны порой бывают в 10(!) раз грязнее туалетов. Большинство из этих бактерий не создают смертельной опасности, впрочем среди них все-таки могут присутствовать и патогенны штаммы кишечной палочки или же антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное. Они могут выступать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления или вызвать грипп", - пишет врач.

Существуют разные способы сохранения гигиены телефону – от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых кейсов, которые можно использовать также и для кошельков и часов.

Например, в исследовании было определено, что наиболее эффективными являются ультрафиолетовые боксы. Однако они дорогие, поэтому для большинства людей не будут иметь смысла.

Более универсальным, эффективным и доступным способом могут быть спиртосодержащие дезинфектанты – к примеру, спиртсодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки.