Не только смс, но и бактерии. Супрун рассказала, что переносят смартфоны на человеческий организм
Об этом говорится на Facebook-странице и.о. главы МЗ Ульяны Супрун.
На поверхности смартфона - следы от пальцев, влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи, маленькие частички всех мест, где побывали за день. Это является источником микробного загрязнения и средой для существования бактерий.
Телефоны могут нагреваться ,а это создает благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов.
"Наши телефоны порой бывают в 10(!) раз грязнее туалетов. Большинство из этих бактерий не создают смертельной опасности, впрочем среди них все-таки могут присутствовать и патогенны штаммы кишечной палочки или же антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное. Они могут выступать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления или вызвать грипп", - пишет врач.
Существуют разные способы сохранения гигиены телефону – от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых кейсов, которые можно использовать также и для кошельков и часов.
Например, в исследовании было определено, что наиболее эффективными являются ультрафиолетовые боксы. Однако они дорогие, поэтому для большинства людей не будут иметь смысла.
Более универсальным, эффективным и доступным способом могут быть спиртосодержащие дезинфектанты – к примеру, спиртсодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки.
- Напомним, и.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, от чего защищают хирургическая маска, а от чего - респиратор.
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