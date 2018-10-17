Нападение на Гандзюк: суд оставил под стражей предполагаемого организатора
Об этом сообщил Insider по результатам судебного заседания в среду, 17 октября.
Как отмечается, согласно материалам следствия, Торбин давал указания остальным четырем подозреваемым - Горбунову, Васяновичу, Грабчуку и Вишневскому по поводу совершения нападения на Гандзюк.
Именно по приказу Торбина, в частности, Горбунов приобрел две бутылки серной кислоты, которой в дальнейшем облил Екатерину Никита Грабчук.
"Свою вину Торбин не признает. Показания других подозреваемых называет личной местью, мол, хотели занять его место командира еще во время военной службы в 2014 году", - пишет издание .
В свою очередь, сторона защиты подозреваемого просила в ходатайстве прокурора о продлении меры пресечения для Торбина до 3 декабря 2018 года отказать, заменив его на более мягкую - содержание под круглосуточным домашним арестом.
Посовещавшись, суд решил в ходатайстве отказать, оставив Сергея Торбина под стражей еще на 60 суток.
Накануне, 16 октября, суд отпустил под домашний арест с ношением электронного браслета еще одного из подозреваемых Виктора Горбунова.
Между тем судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому Никите Грабчуку отложили из-за неправильно подготовленных материалов ходатайства. По данным Insider, заседание продолжится завтра, однако точное время судья Дмитрий Гонтарь не назвал.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считает, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- 21 августа Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без права залога еще двух подозреваемых в деле нападения на активистку и и.о. управляющего делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
- 22 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Вячеславу Вишневскому.
- 22 августа подозреваемого в нападении на херсонскую активистку и сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк Николая Новикова освободили из-под стражи, а производство в отношении него закрыли. Перед освобождением его заставили изменить показания.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского главы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- По состоянию на 23 августа, четверо подозреваемых арестованы, еще одного поместили под домашний арест.
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