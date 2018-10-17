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Нападение на Гандзюк: суд оставил под стражей предполагаемого организатора

В Херсоне подозреваемого в организации покушения на советника городского главы, активистку Екатерину Гандзюк Сергея Торбина суд оставил под стражей еще на два месяца

Об этом сообщил Insider по результатам судебного заседания в среду, 17 октября.

Как отмечается, согласно материалам следствия, Торбин давал указания остальным четырем подозреваемым - Горбунову, Васяновичу, Грабчуку и Вишневскому по поводу совершения нападения на Гандзюк.

Именно по приказу Торбина, в частности, Горбунов приобрел две бутылки серной кислоты, которой в дальнейшем облил Екатерину Никита Грабчук.

"Свою вину Торбин не признает. Показания других подозреваемых называет личной местью, мол, хотели занять его место командира еще во время военной службы в 2014 году", - пишет издание .

В свою очередь, сторона защиты подозреваемого просила в ходатайстве прокурора о продлении меры пресечения для Торбина до 3 декабря 2018 года отказать, заменив его на более мягкую - содержание под круглосуточным домашним арестом.

Посовещавшись, суд решил в ходатайстве отказать, оставив Сергея Торбина под стражей еще на 60 суток.

Накануне, 16 октября, суд отпустил под домашний арест с ношением электронного браслета еще одного из подозреваемых Виктора Горбунова.

Между тем судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому Никите Грабчуку отложили из-за неправильно подготовленных материалов ходатайства. По данным Insider, заседание продолжится завтра, однако точное время судья Дмитрий Гонтарь не назвал.

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