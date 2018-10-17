НАБУ пыталось получить от Скаленко недостоверные показания против Мартыненко

17 октября, 2018, 16:15

Задержанный НАБУ в так называемом "деле Мартыненко" Павел Скаленко после выхода из следственного изолятора не собирается никуда скрываться, но заявил о нарушении своих прав. НАБУ пыталось получить от него ложные показания против экс-депутата Николая Мартыненко

Об этом сообщила пресс-служба защиты.

Адвокат Александр Усович напомнил, что Скаленко после возвращения в Украину добровольно пришел в прокуратуру.

"Он не прятался, а добровольно обратился в антикоррупционную прокуратуру с целью выяснить, почему его имя фигурирует в так называемом "деле Мартыненко". В минувший четверг Скаленко был задержан НАБУ непосредственно в здании САП и помещен в изолятор", - напомнил защитник.

"НАБУ действовало по своей привычной пиар-схеме: "задержания - изолятор - вытягивание нужных показаний". Явно незаконно и с превышением полномочий, детективы НАБУ в изоляторе надеялись получить от Скаленко такие показания, которые ложились в канву "нарисованных" обвинений против Николая Мартыненко . Причем, уже после передачи дела в суд. к сожалению, детективы не заинтересованы в объективном рассмотрении. Ярлыки на всех фигурантов ними уже развешаны. Но никаких доказательств против Мартыненко и других фигурантов этого дела не было и нет", - подчеркнул адвокат.

В сообщении защиты цитируется Павел Скаленко, который сказал, что был шокирован действиями детективов и нарушением своих прав, но не собирается никуда скрываться.

"Я много работаю на Западе. И такое пренебрежение законом и презумпцией невиновности со стороны НАБУ вызвало у меня шок. Однако я публично заявляю, что никуда не прячусь и всегда готов ответить на любые вопросы следствия", - отметил Павел Скаленко.