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НАБУ пыталось получить от Скаленко недостоверные показания против Мартыненко


фото: nabu.gov.ua
Задержанный НАБУ в так называемом "деле Мартыненко" Павел Скаленко после выхода из следственного изолятора не собирается никуда скрываться, но заявил о нарушении своих прав. НАБУ пыталось получить от него ложные показания против экс-депутата Николая Мартыненко

Об этом сообщила пресс-служба защиты.

Адвокат Александр Усович напомнил, что Скаленко после возвращения в Украину добровольно пришел в прокуратуру.

"Он не прятался, а добровольно обратился в антикоррупционную прокуратуру с целью выяснить, почему его имя фигурирует в так называемом "деле Мартыненко". В минувший четверг Скаленко был задержан НАБУ непосредственно в здании САП и помещен в изолятор", - напомнил защитник.

"НАБУ действовало по своей привычной пиар-схеме: "задержания - изолятор - вытягивание нужных показаний". Явно незаконно и с превышением полномочий, детективы НАБУ в изоляторе надеялись получить от Скаленко такие показания, которые ложились в канву "нарисованных" обвинений против Николая Мартыненко . Причем, уже после передачи дела в суд. к сожалению, детективы не заинтересованы в объективном рассмотрении. Ярлыки на всех фигурантов ними уже развешаны. Но никаких доказательств против Мартыненко и других фигурантов этого дела не было и нет", - подчеркнул адвокат.

В сообщении защиты цитируется Павел Скаленко, который сказал, что был шокирован действиями детективов и нарушением своих прав, но не собирается никуда скрываться.

"Я много работаю на Западе. И такое пренебрежение законом и презумпцией невиновности со стороны НАБУ вызвало у меня шок. Однако я публично заявляю, что никуда не прячусь и всегда готов ответить на любые вопросы следствия", - отметил Павел Скаленко.

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