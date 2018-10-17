На оккупированной Луганщине заявили о взрыве в детсаду, есть пострадавшая

17 октября, 2018, 12:33

В оккупированном поселке Донецкий оккупанты самопровозглашенной "Луганской народной республики" сообщили о взрыве на территории детского сада

Об этом заявили в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций" российских наемников, передает "Общественное".

Сообщается, что от взрыва пострадала завхоз учреждения. Женщина получила осколочное ранение правой нижней веки и ранение пальца левой руки.

Отмечается, что боевики предполагают, что взрыв мог произойти от детонации ручной гранаты.