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На оккупированной Луганщине заявили о взрыве в детсаду, есть пострадавшая


фото: informat
В оккупированном поселке Донецкий оккупанты самопровозглашенной "Луганской народной республики" сообщили о взрыве на территории детского сада

Об этом заявили в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций" российских наемников, передает "Общественное".

Сообщается, что от взрыва пострадала завхоз учреждения. Женщина получила осколочное ранение правой нижней веки и ранение пальца левой руки.

Отмечается, что боевики предполагают, что взрыв мог произойти от детонации ручной гранаты.

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