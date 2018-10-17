На оккупированной Луганщине заявили о взрыве в детсаду, есть пострадавшая
17 октября, 2018, 12:33
В оккупированном поселке Донецкий оккупанты самопровозглашенной "Луганской народной республики" сообщили о взрыве на территории детского сада
Об этом заявили в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций" российских наемников, передает "Общественное".
Сообщается, что от взрыва пострадала завхоз учреждения. Женщина получила осколочное ранение правой нижней веки и ранение пальца левой руки.
Отмечается, что боевики предполагают, что взрыв мог произойти от детонации ручной гранаты.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-