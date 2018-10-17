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На львовской таможне задержали контрабанду золота почти на 2 млн

Работники львовской таможни вместе с сотрудниками СБУ задержали почтовое отправление с золотыми слитками стоимостью 1,8 млн грн

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривень.
Отправление шло из Великобритании. Оно адресовано гражданке Украины.

Слитки нашли среди задекларированных вещей в емкости с краской.Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен.

В настоящее время принимаются меры по документированию нарушения таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Отметим, что сокрытие товаров от таможенного контроля влечет за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этого товара.

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