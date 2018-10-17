На Донбассе ранен один украинский боец
Об этом сообщил штаб ООС в своем вечернем сведении в Facebook.
Как отмечается, в течение среды, с 7 до 18, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 6 раз - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
"Противник вел прицельный огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, из минометов калибра 120 мм российские боевики обстреляли защитников Талаковки, а из минометов 82-го калибра вели огонь по опорным пунктам украинских войск в районе населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино.
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