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Может возникнуть амнезия: какие опасности в сексе, кроме болезней

Часто у женщин и мужчин случается передозировка сексом, из-за чего возникают разные проблемы - от головной боли до амнезии

Об этом пишет MPort.

Депрессия. Австралийские исследователи обнаружили, что изменение настроения на негативное у женщин связано с "гормональными изменениями", которые происходят после интима. В таких случаях лучше подождать, пока девушка снова придет в себя.

Головная боль. Во время секса у девушек может болеть голова, потому что из-за секса учащается пульс и повышается давление. Головная боль во время и после секса случается у женщин, которые страдают мигренью. Но таких не больше чем одна на сотню.

В таких случаях стоит остановиться и заниматься сексом менее интенсивно.

Аллергия. Время после секса у женщин возникает раздражение и даже жжение. Это может быть типичная аллергия на латекс, лубриканты, или на сперму.

Женский организм может принять белок как чужака. Тогда и возникают неприятные ощущения в виде аллергии. В таких случаях стоит пользоваться контрацептивами, не содержащими латекс, лубриканты и глицерин. Что касается спермы, женскому организму просто нужно привыкнуть.

Амнезия. Ученые обнаружили, что после секса иногда пропадает память, а потом "возвращается" обратно. А причина - слишком бурная физическая деятельность. Поэтому эксперты советуют не перенапрягаться и знать свою меру.

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