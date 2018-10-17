Может возникнуть амнезия: какие опасности в сексе, кроме болезней
Об этом пишет MPort.
Депрессия. Австралийские исследователи обнаружили, что изменение настроения на негативное у женщин связано с "гормональными изменениями", которые происходят после интима. В таких случаях лучше подождать, пока девушка снова придет в себя.
Головная боль. Во время секса у девушек может болеть голова, потому что из-за секса учащается пульс и повышается давление. Головная боль во время и после секса случается у женщин, которые страдают мигренью. Но таких не больше чем одна на сотню.
В таких случаях стоит остановиться и заниматься сексом менее интенсивно.
Аллергия. Время после секса у женщин возникает раздражение и даже жжение. Это может быть типичная аллергия на латекс, лубриканты, или на сперму.
Женский организм может принять белок как чужака. Тогда и возникают неприятные ощущения в виде аллергии. В таких случаях стоит пользоваться контрацептивами, не содержащими латекс, лубриканты и глицерин. Что касается спермы, женскому организму просто нужно привыкнуть.
Амнезия. Ученые обнаружили, что после секса иногда пропадает память, а потом "возвращается" обратно. А причина - слишком бурная физическая деятельность. Поэтому эксперты советуют не перенапрягаться и знать свою меру.
- Напомним, команда психологов из Университета Глазго обнаружила, что мимика разных рас во время оргазма очень отличается.
- Новое исследование свидетельствует, что возраст первой менструации женщины связан с возрастом, в котором у их сыновей начнется половое созревание.
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