 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Массовое убийство в Керчи: Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность расследования трагедии, которая произошла в среду, 17 октября, в оккупированном Крыму, где в керченском колледже убили 19 студентов

Об этом Порошенко заявил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня в Керчи произошло ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Порошенко.

Президент акцентировал внимание на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, которые живут в оккупации на полуострове, граждане нашего государства.

"Почему для нас это так важно? Потому, что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это не происходило, это трагедия", - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать