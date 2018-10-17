Массовое убийство в Керчи: Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких

17 октября, 2018, 20:44

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность расследования трагедии, которая произошла в среду, 17 октября, в оккупированном Крыму, где в керченском колледже убили 19 студентов

Об этом Порошенко заявил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня в Керчи произошло ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Порошенко.

Президент акцентировал внимание на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, которые живут в оккупации на полуострове, граждане нашего государства.

"Почему для нас это так важно? Потому, что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это не происходило, это трагедия", - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.