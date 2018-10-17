Массовое убийство в Керчи: Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких
Об этом Порошенко заявил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает пресс-служба главы государства.
"Сегодня в Керчи произошло ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Порошенко.
Президент акцентировал внимание на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, которые живут в оккупации на полуострове, граждане нашего государства.
"Почему для нас это так важно? Потому, что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это не происходило, это трагедия", - подчеркнул Порошенко.
Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании троих подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
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