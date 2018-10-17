Мальчик пощупал принца Гарри за бороду и назвал его Санта-Клаусом

17 октября, 2018, 14:14

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой масштабный тур Австралией и Океанией. Во время путешествия они встретили мальчика Люка: он дергал Гарри за бороду и обнимал Меган

Об этом пишет Metro.

Королевская чета приехала в Дуббо, что в Австралии. Они побывали на ферме и пообщались со школьниками города. Также они познакомились с маленьким жителем по имени Люк Винсент.

Мальчик подошел к паре, и те начали с ним общаться. Люк рассказал, что его любимый сказочный персонаж - Санта-Клаус и сказал, что Гарри им и является. Тогда малыш потрогал герцога за рыжую бороду. Также Люка обняла Меган Маркл.

Также во второй день тура Меган Маркл и принц Гарри отправились на местные фермы. Дуббо является основным центром сельского хозяйства Нового Южного Уэльса.

У региона есть особенность - здесь редко бывают дожди. Однако в ходе выступления Гарри пошел ливень, поэтому во время речи Меган держала над ним зонтик.