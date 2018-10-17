Мальчик пощупал принца Гарри за бороду и назвал его Санта-Клаусом
Об этом пишет Metro.
Королевская чета приехала в Дуббо, что в Австралии. Они побывали на ферме и пообщались со школьниками города. Также они познакомились с маленьким жителем по имени Люк Винсент.
Мальчик подошел к паре, и те начали с ним общаться. Люк рассказал, что его любимый сказочный персонаж - Санта-Клаус и сказал, что Гарри им и является. Тогда малыш потрогал герцога за рыжую бороду. Также Люка обняла Меган Маркл.
Также во второй день тура Меган Маркл и принц Гарри отправились на местные фермы. Дуббо является основным центром сельского хозяйства Нового Южного Уэльса.
У региона есть особенность - здесь редко бывают дожди. Однако в ходе выступления Гарри пошел ливень, поэтому во время речи Меган держала над ним зонтик.
- Напомним, в Виндзорском дворце внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбенка. Фоторепортаж.
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