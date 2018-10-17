Львовский главврач требовал взятку, чтобы поиграть в игровые автоматы

17 октября, 2018, 14:31

Главный врач одной из львовских поликлиник требовал $500 взятки за трудоустройство ветерана АТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Врач требовал $500 от ветерана АТО за трудоустройство медбратом. Первую часть взятки передали на карточку злоумышленника, для получения второй части медик прислал своего посредника. После получения денег они вместе пошли в заведение с игровыми автоматами. Там их задержали правоохранители.

“Интересно, что получив деньги, чиновник пытался сразу проиграть их в игровых автоматах”, - рассказали в СБУ.

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение). Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.