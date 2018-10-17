Катастрофа Су-27: опрошены 40 свидетелей, найден "черный ящик"
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
"На эту минуту опрошены более 40 свидетелей. Сейчас дело находится в производстве следователей Главного управления Нацполиции в Винницкой области. Военные прокуроры осуществляют процессуальное руководство и непосредственно проводят неотложные следственные действия", - заявил Лысенко.
Лысенко добавил, что "черные ящики" на месте трагедии найдены, информацию из них прорабатывают эксперты. Продолжается работа с удаленной летной документацией.
На месте происшествия заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская и судебная экспертизы нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправляли самолет).
Комиссия Минобороны по техническому расследованию катастрофы самолета СУ-27 с завтрашнего дня будет организовывать ежедневные заседания в Староконстантинове.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
- В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
- Погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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