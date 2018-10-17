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Катастрофа Су-27: опрошены 40 свидетелей, найден "черный ящик"

Прокуратура опросила более 40 свидетелей по поводу падения военного истребителя Су-27, в результате которого погибли украинский и американский пилоты

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"На эту минуту опрошены более 40 свидетелей. Сейчас дело находится в производстве следователей Главного управления Нацполиции в Винницкой области. Военные прокуроры осуществляют процессуальное руководство и непосредственно проводят неотложные следственные действия", - заявил Лысенко.

Лысенко добавил, что "черные ящики" на месте трагедии найдены, информацию из них прорабатывают эксперты. Продолжается работа с удаленной летной документацией.

На месте происшествия заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская и судебная экспертизы нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправляли самолет).

Комиссия Минобороны по техническому расследованию катастрофы самолета СУ-27 с завтрашнего дня будет организовывать ежедневные заседания в Староконстантинове.

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