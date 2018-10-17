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Как тролли Трампа избирали: Twitter опубликовал архив со всеми посланиями кремлеботов

Twitter опубликовал архивы с более чем 10 миллионами твитов с 4611 аккаунтов со "вредной" деятельностью, из них 3841 связанные с российской "фабрикой троллей", а остальные 770 - с Ираном

Как говорится в блоге соцсети, эту информацию они делают доступной "для обеспечения независимых расследований".

Архив представляет собой полный объем операций воздействия на платформе, датируется почти десятилетием, включая последовательные попытки России унизить Хиллари Клинтон и вначале неустойчивый подход к Дональду Трампу, который в конечном итоге превратился в согласованную его поддержку во время избирательной кампании 2016 года.

"Буквально со дня, когда Клинтон объявила о своей кандидатуре, они напали на нее", - рассказал Politico Бен Ниммо, сотрудник отдела по защите информации. "Но на стороне республиканцев, в первые дни, они, казалось, поддерживали более одной лошадки".

В день выборов твиты российских троллей почти равномерно агитировали за его победу, однако после вернулись к "смешанной тактике".

Ниммо сказал, что исследование данных все еще находится на ранних стадиях, но ясно, что большая часть ориентированных на США твитов была направлена на простое разжигание конфликтов по политическим и социальным вопросам, динамику, аналогичную той, которая уже была обнаружена в Facebook.

Аналитики надеются, что хотя опубликованные данные могут и не изменить нынешнюю политическую ситуацию в США, но помогут помешать орде "троллей" осуществлять влияние на будущие избирательные кампании.

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  • 16 февраля 2018 года, министерство юстиции США обвинило 13 граждан России во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По данным американских властей, сотрудники "Агентства интернет-исследований" пытались манипулировать общественным мнением, массово создавая в соцсетях под фейковыми именами группы и посты в поддержку Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон.
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