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Госкомтелерадио объявил тендер на информационную кампанию о НАТО


фото: sputnik
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины объявил тендеры на проведение информационной кампании, социологического исследования и конкурса на лучшую публикацию о НАТО

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что исполнителя проведения кампании по повышению уровня информированности на тему “НАТО-Украина. Безопасность. Защита. Стабильность” будут определять с помощью открытых закупок. Организаторы ожидают, что стоимость закупки будет 3 млн 410 тыс. грн.

В частности, через госзакупки онлайн определят исполнителя организации и проведению количественного социологического исследования, которое покажет отношение людей к вступлению Украины в НАТО стоимостью 400 тыс. грн.

Сообщается, что на приобретение услуги по организации и проведению Всеукраинского конкурса на лучшую публикацию в печатных средствах информации, лучшую теле- и радиопередачу о НАТО и государственную политику в сфере евроатлантической интеграции через открытые торги государство выделит 261 тыс. грн.

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