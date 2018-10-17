Госкомтелерадио объявил тендер на информационную кампанию о НАТО
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Отмечается, что исполнителя проведения кампании по повышению уровня информированности на тему “НАТО-Украина. Безопасность. Защита. Стабильность” будут определять с помощью открытых закупок. Организаторы ожидают, что стоимость закупки будет 3 млн 410 тыс. грн.
В частности, через госзакупки онлайн определят исполнителя организации и проведению количественного социологического исследования, которое покажет отношение людей к вступлению Украины в НАТО стоимостью 400 тыс. грн.
Сообщается, что на приобретение услуги по организации и проведению Всеукраинского конкурса на лучшую публикацию в печатных средствах информации, лучшую теле- и радиопередачу о НАТО и государственную политику в сфере евроатлантической интеграции через открытые торги государство выделит 261 тыс. грн.
Читайте также: Сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО. Инфографика
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.
- Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию по поводу закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз.
- 20 сентября Верховная Рада приняла решение о включении в повестку дня и направление в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию по поводу интеграции в ЕС и НАТО.
- 27 сентября в Конституционный Суд Украины поступило обращение Верховной Рады о внесении в Конституцию курса на интеграцию в НАТО и ЕС.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-