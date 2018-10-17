Google Maps начнут показывать пункты зарядки электромобилей

17 октября, 2018, 17:19

Google Maps вводит функцию для водителей электромобилей: теперь на картах можно будет увидеть ближайшие пункты зарядки авто

Как пишет Engadget, станции можно будет искать в радиусе нескольких километров.

Для поиска в приложении достаточно ввести "зарядные станции" или "подзарядка", и поисковик выдаст ближайшие точки. К тому же сервис будет показывать доступные типы портов, их количество и скорость зарядки.

"Карты" добавят и в инструкции: на панели будут доступны ссылки с указаниями о том, как правильно заряжать машину. Также Google Maps включит в результаты поиска и традиционные отзывы пользователей, их фотографии и общий рейтинг.

Доступными будут данные о зарядных станциях от Tesla и Chargepoint по всему миру. В США также о станциях SemaConnect, EVgo и Blink. Пользователи из Великобритании получат доступ к станциям Chargemaster и Pod Point, а водители Австралии и Новой Зеландии увидят информацию о станции Chargefox.