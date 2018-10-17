 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Google Maps начнут показывать пункты зарядки электромобилей

Google Maps вводит функцию для водителей электромобилей: теперь на картах можно будет увидеть ближайшие пункты зарядки авто

Как пишет Engadget, станции можно будет искать в радиусе нескольких километров.

Для поиска в приложении достаточно ввести "зарядные станции" или "подзарядка", и поисковик выдаст ближайшие точки. К тому же сервис будет показывать доступные типы портов, их количество и скорость зарядки.

"Карты" добавят и в инструкции: на панели будут доступны ссылки с указаниями о том, как правильно заряжать машину. Также Google Maps включит в результаты поиска и традиционные отзывы пользователей, их фотографии и общий рейтинг.

Доступными будут данные о зарядных станциях от Tesla и Chargepoint по всему миру. В США также о станциях SemaConnect, EVgo и Blink. Пользователи из Великобритании получат доступ к станциям Chargemaster и Pod Point, а водители Австралии и Новой Зеландии увидят информацию о станции Chargefox.

  • Google уничтожает браки: муж планировал маршрут в Google Maps, когда увидел компрометирующее фото своей жены. Она сидела на скамейке и поглаживала волосы незнакомца, который положил голову ей на колени. После этого пара рассталась
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать