Google Maps начнут показывать пункты зарядки электромобилей
Как пишет Engadget, станции можно будет искать в радиусе нескольких километров.
Для поиска в приложении достаточно ввести "зарядные станции" или "подзарядка", и поисковик выдаст ближайшие точки. К тому же сервис будет показывать доступные типы портов, их количество и скорость зарядки.
"Карты" добавят и в инструкции: на панели будут доступны ссылки с указаниями о том, как правильно заряжать машину. Также Google Maps включит в результаты поиска и традиционные отзывы пользователей, их фотографии и общий рейтинг.
Доступными будут данные о зарядных станциях от Tesla и Chargepoint по всему миру. В США также о станциях SemaConnect, EVgo и Blink. Пользователи из Великобритании получат доступ к станциям Chargemaster и Pod Point, а водители Австралии и Новой Зеландии увидят информацию о станции Chargefox.
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