Facebook завышал просмотры видео на 150-900%. На компанию подали в суд

17 октября, 2018, 16:23

Агентство диджитал-маркетинга Crowd Siren подало новую жалобу на Facebook из-за завышения показателей просмотров видео на платформе соцсети

Об этом пишет Future.

После первого иска еще в 2016 году в Facebook признали, что завышали метрики на 60-80% и отчитывалась об исправлении ситуации. Тогда соцсеть увеличила свои средние показатели просмотра видео только за счет просмотров, которые длились дольше трех секунд.

Перекошенные показатели не касались платных рекламных объявлений, но они могли ввести в заблуждение бренды, считая, что Facebook является более живой видеоплатформой, чем это есть на самом деле.

Crowd Siren проанализировала внутренние документы соцсети объемом в 80 тысяч страниц и, опираясь на них, подала еще один иск. Агентство утверждает, что компания завышала просмотры на 150-900%, о проблеме было известно еще с 2015 года, но никаких действий со стороны соцсети не было.

"Внутренние усилия Facebook за кулисами отражают менталитет компании безрассудного равнодушия к точности ее показателей", - говорится в новой заявке.

Иск содержит требования компенсаций затраченных на рекламу в Facebook денег, ведь когда рекламодатели платили за определенное количество просмотров, то по факту получали кратно меньший результат.

По мнению истца, если бы Facebook резко исправила значения показателей, то рекламодатели бы отвернулись от рекламных инструментов соцсети.

If you missed it: today it was confirmed that Facebook massively & knowingly inflated its video-view statistics, which had the DIRECT consequence of 90% of media orgs firing writers in favor of expensive video producers, who also got fired when it turned out video was worthless https://t.co/WqdAUBIe6L — Chris Conroy (@dyfl) 17 октября 2018 г.

Тем временем, Facebook прокомментировал Wall Street Journal, что было "ошибочным" предположить, что социальная сеть пыталась скрыть проблему от рекламодателей. "Мы рассказали нашим клиентам об ошибке, когда мы ее обнаружили, и обновили наш справочный центр, чтобы объяснить эту проблему", - сказала пресс-секретарь.

Некоторые наблюдатели предположили, что инфляция показателей видеоизображений в Facebook повлияла не только на рекламодателей, но и на средства массовой информации, многие из которых сделали ошибочную "ставку" на видео в ожидании того, что так привлекут внимание людей.