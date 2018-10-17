Екатерина Билодид из Запорожья стала 300-м миллионером государственной лотереи "Лото-Забава"

17 октября, 2018, 12:08

Социальный работник из Запорожья стала победительницей юбилейной государственной лотереи "Лото-Забава"

992 тираж государственной лотереи "Лото-Забава" и сразу - юбилейный миллионер! Екатерина Билодид из Запорожья - обычный социальный работник. В течение десяти лет помогает сиротам найти семьи. И вдруг она превратилась в миллионера. Госпожа Катерина стала 300-й, юбилейной победительницей государственной лотереи "Лото-Забава".

“Я делала покупки в супермаркете и там была точка "М.С.Л.", распространение лотерейных билетов. Я думаю, купить или не купить. Прошла мимо. А потом думаю, неужели в наше время 10-15 гривен это такие большие деньги?! Все-таки вернулась и купила этот билет”, - рассказывает женщина.

Екатерина довольно долго пыталась привыкнуть к радостной вести. Осознание того, что она стала миллионером и может осуществить свою давнюю мечту, пришло не сразу. “Когда я выиграла - эти первые недели, эта мысль у меня не выходила из головы! Я постоянно думала, что я выиграла, я выиграла. Смотрю на людей и думаю - а я выиграла!”, - делится впечатлениями новоиспеченная миллионерша. Семья решила потратить деньги на приобретение нового жилья.

После выигрыша кругленькой суммы сюрпризы для семьи Билодид только начались. Получать чек на миллион Екатерина с мужем приехали в Киев. В прямом эфире любимого розыгрыша “Лото-Забава” они охотно рассказывали о своей удаче. “Я хочу сказать, что это реально, это возможно. Покупайте билеты и выигрывайте. Миллионером может стать каждый. Проверено на себе!” - делилась радостью миллионерша.

А далее, уже традиционно, семья Билодид получила в подарок от лотерейного оператора сертификат на эксклюзивную программу "Два дня из жизни миллионера" от КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л". Она включает в себя множество развлечений, благодаря которым Екатерина с мужем ездили столицей на персональном белоснежном лимузине, попали на индивидуальную экскурсию в Межигорье, отдохнули в СПА, встретились на бранчи с любимыми ведущими "Лото-Забава", получили в подарок профессиональную фотосессию. Кроме того, победители заказали для себя экстремальный подарок - урок езды на квадроцикле.

Кстати, в тот же день, когда супруги Билодид получил в студии свой чек на миллион гривен, в Украине появился еще один - уже 306 миллионер "Лото-Забава".