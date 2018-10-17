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Двух нардепов облили неизвестным веществом возле здания правительства


фото: ukrinform
Злоумышленники облили неизвестным веществом с неприятным запахом двух депутатов возле здания Кабинета министров во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что неизвестные лица облили двух депутатов от БПП Сергея Каплина и Александра Сугоняко, и одну женщину - участницу акции протеста. В результате правоохранители взяли под усиленную охрану здание правительства.

Правоохранители рассказали, что задержали двух людей, которых, вероятнее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева.

17 октября Федерация профсоюзов Украины проведет в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста.

Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями "Нет бессмысленным реформам", "Медикам достойную оплату труда".

Участники акции требуют от правительства отменить постановление № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.

 

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