Двух нардепов облили неизвестным веществом возле здания правительства
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что неизвестные лица облили двух депутатов от БПП Сергея Каплина и Александра Сугоняко, и одну женщину - участницу акции протеста. В результате правоохранители взяли под усиленную охрану здание правительства.
Правоохранители рассказали, что задержали двух людей, которых, вероятнее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева.
17 октября Федерация профсоюзов Украины проведет в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста.
Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями "Нет бессмысленным реформам", "Медикам достойную оплату труда".
Участники акции требуют от правительства отменить постановление № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.
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