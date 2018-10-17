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Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе, еще один - ранен. Потери врагов - 5 человек

В течение минувших суток в зоне проведения ООС погибли двое украинских военнослужащих, еще один военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была полностью контролируемой бойцами ООС: противники 19 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 3 раза - с запрещенного минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась снайперы боевиков.

Во враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Опорные пункты вблизи Луганского накрыли огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты. В районе Водяного враги били из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по украинским защитникам вели огонь снайперы.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один - получил ранения. По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожено и еще двое - ранены", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 17 октября, российские наемники уже 2 раза обстреляли позиции у населенных пунктов Гнутово и Лебединский из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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