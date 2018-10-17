Для тех, кто подвергся травле: украинская группа "Фиолет" выпустила новый альбом
В новый альбом Аurora вошли 11 песен и 3 бонус-трека. Работа над альбомом продолжалась около двух лет.
"Раньше внутренне каждый альбом "Фиолет" символизировал для меня начало новой эпохи в жизни группы, в то время как Aurora - это итог и своеобразная ода нашей юности с ее максимализмом, крайностями и желаниями изменить мир уже и сегодня, - рассказывает фронтмен группы Сергей Мартынюк .
Автором всех песен альбома является Сергей Мартынюк. Певец рассказал, что альбом Aurora он посвящает "тем, кого угнетали в школе и университете, кто знает, что такое поражение и разочарование, но в движении к своим мечтам уже сегодня из гадкого утенка превращается в героя нашего времени".
Песни группа писала в туровых странствиях, фестивальных гримерных, на ночных кухнях друзей, на верхних полках поезда Киев-Луцк и даже на заднем сиденье такси. Все эти места, по словам фронтмена, вдохновляли группу.
В ноябре "Фиолет" отправится в тур в поддержку альбома Aurora по 15 городам страны.
- Раньше украинская певица Джамала презентовала новую пластинку под названием "Крылья".
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