Чем опасны средства для уборки и как избежать проблем. Советы экспертов

17 октября, 2018, 11:50

Уборка с химическими растворами и средствами может серьезно навредить коже и вызвать воспаление и дерматит

Об этом пишет Metro.

Бытовые средства содержат химикаты, которые могут быть опасными при контакте, особенно если их регулярно использовать. Они могут быть достаточно токсичными для здоровья.

Наиболее опасными являются средства для очистки от коррозии, средства для духовок и кислотные очистители для унитаза. Они могут вызвать сильные ожоги глаз, кожи и тому подобное. Средства с хлором или аммиаком могут вызвать раздражение кожи, поэтому при работе всегда надо одевать перчатки.

Из-за химикатов, которые в средствах, может возникнуть контактный дерматит. Наиболее опасными факторами являются количество и концентрация вещества, попадающего на кожу.

Ассоциация органических потребителей советует:

Читать этикетки средств. Большинство из них содержат сигнальное слово, например, опасность, предупреждение или предостережение, что указывает на токсичность продукта. Выберите продукты, которые нетоксичны. Ищите указания относительно использования продукта, которые могут помочь вам избежать травм. Когда ингредиенты перечислены, выберите продукты, изготовленные на основе растений, вместо ингредиентов на основе нефти. Сократить количество отходов. Для этого стоит выбирать самые большие упаковки. Выбирайте концентраты, в которых не больше 20% воды. Эти средства лучше растворять водой дома по своему усмотрению. Таким образом средства хватит на более долгий период,и бутылок будет использовано меньше. Если отбеливатель попал на кожу, протрите пораженный участок абсорбирующим материалом, например, утолщенной увлажненной салфеткой для мытья посуды. Если у вас есть резиновые перчатки, наденьте их, пока очищаете отбеливатель из кожи. После - промойте руки теплой водой.