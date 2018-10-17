Бывший албанский город Сталино станет воздушной базой НАТО
Об этом сообщает Reuters.
Построили базу в Кучовой, который раньше назывался Сталино, в 1950-х годах политические заключенные. Под взлетно-посадочной полосой советские инженеры заложили динамит, чтобы взорвать аэродром, если он попадет в руки врага.
Албания в 2005 году прекратила использование 224 старых советских и китайских истребителей Миг. С 2009 года воздушное пространство страны охраняют соседние Италия и Греция. После этого военная база в Кучове превратилась в кладбище самолетов.
"База является первым шагом НАТО на Западных Балканах, поскольку она превратит Кучову в первую авиационную базу НАТО для региона", - заявила министр обороны Албании Олта Джачка.
По его словам, НАТО потратит более 50 миллионов евро на первый этап работы, чтобы превратить Кучову в базу поддержки поставок, материально-технического обеспечения, обучения и тренировок.
Местные рассматривают проект как экономический стимул для региона, что страдает от эмиграции и безработицы.
База расположена в 80 км на юг от столицы Тираны.
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