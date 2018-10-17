Бывший албанский город Сталино станет воздушной базой НАТО

17 октября, 2018, 12:20

НАТО создаст военную базу в албанском городе Кучова, где некогда размещалась база военно-воздушных сил Албании

Об этом сообщает Reuters.

Построили базу в Кучовой, который раньше назывался Сталино, в 1950-х годах политические заключенные. Под взлетно-посадочной полосой советские инженеры заложили динамит, чтобы взорвать аэродром, если он попадет в руки врага.

Албания в 2005 году прекратила использование 224 старых советских и китайских истребителей Миг. С 2009 года воздушное пространство страны охраняют соседние Италия и Греция. После этого военная база в Кучове превратилась в кладбище самолетов.

"База является первым шагом НАТО на Западных Балканах, поскольку она превратит Кучову в первую авиационную базу НАТО для региона", - заявила министр обороны Албании Олта Джачка.

По его словам, НАТО потратит более 50 миллионов евро на первый этап работы, чтобы превратить Кучову в базу поддержки поставок, материально-технического обеспечения, обучения и тренировок.

Местные рассматривают проект как экономический стимул для региона, что страдает от эмиграции и безработицы.

База расположена в 80 км на юг от столицы Тираны.