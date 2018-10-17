Балуха будут этапировать в керченскую колонию, - Чийгоз
17 октября, 2018, 22:51
Украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в керченскую колонию
Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информируют Крым.Реалии. Официального подтверждения этого от российских властей пока нет.
Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Несмотря на голодание Балуха администрация СИЗО не считала его таким, кто голодает, так как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- Адвокат Балуха Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенному осталось отсидеть чуть больше года.
- 9 октября стало известно, что незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку.
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