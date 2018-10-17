Балуха будут этапировать в керченскую колонию, - Чийгоз

17 октября, 2018, 22:51

Украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в керченскую колонию

Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информируют Крым.Реалии. Официального подтверждения этого от российских властей пока нет.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.