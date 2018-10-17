АМКУ оштрафовал украинский винный завод за подделку этикетки известного бренда
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Как отмечается, речь идет о том, что предприятие для оформления своей продукции вермута FRATELLI BIANCO использовало похожую этикетку известного итальянского бренда MARTINI BIANCO.
Кроме того, согласно статье статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде использования распространения информации, вводящей в заблуждение предприятие "Нива" оштрафовано на 794 720 грн. На 445 699 грн за совершение аналогичных нарушений оштрафовано ООО "Симферопольский винно-коньячный завод" в Днепре
"Также оштрафовано ООО "Симферопольский винно-коньячный завод" (г. Днепр) на 5 438 658 грн. и ООО "СТРОНГДРИНК" (г. Днепр) на 4 169 000 грн. за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде неправомерного использования обозначений... на 1 392 428 грн. за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде неправомерного использования обозначений", - отметили в АМКУ.
- Напомним, в сентябре правительство повысило цены на водку, вино и коньяк.
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
Читайте также
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон