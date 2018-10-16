Знаменитый спринтер Болт может продолжить футбольную карьеру в Европе

16 октября, 2018, 15:55

Легендарный ямайский спринтер Усейт Болт получил предложение продолжить карьеру футболиста в мальтийской "Валетте"

Об этом сообщает ESPN.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который начал профессиональную футбольную карьеру, получил предложение от Валетты, которая рассчитывает в ближайшие годы выйти в Лигу чемпионов.

Мальтийский клуб предложил легендарному ямайцу двухлетний контракт и рассчитывает подписать Болта к матчу за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.

"Валлетта" регулярно играет в еврокубках, но дальше второго квалификационного раунда еще не доходило.

Усэйн Болт подписал контракт с австралийским клубом "Сентрал Кост Меринерс" в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует чемпиону подписания профессионального контракта.