За выходку 14-летней девушки пришлось эвакуировать целую школу Запорожья
16 октября, 2018, 12:14
В результате применения газового баллончика в учебном заведении Запорожья было эвакуировано 353 человека
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Запорожской области.
Информацию об инциденте правоохранители получили в половине 10 часов утра. Выяснилось, что в учебном заведении Шевченковского района распылили газовый баллончик.
Полиция установила, что нарушительницей оказалась лицо 2004 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего.
"Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения. На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников", - подытожили в ведомстве.
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