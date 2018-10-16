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За выходку 14-летней девушки пришлось эвакуировать целую школу Запорожья


фото: cosmo.ph
В результате применения газового баллончика в учебном заведении Запорожья было эвакуировано 353 человека

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Запорожской области.

Информацию об инциденте правоохранители получили в половине 10 часов утра. Выяснилось, что в учебном заведении Шевченковского района распылили газовый баллончик.

Полиция установила, что нарушительницей оказалась лицо 2004 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего.

"Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения. На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников", - подытожили в ведомстве.

 

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