За выходку 14-летней девушки пришлось эвакуировать целую школу Запорожья

16 октября, 2018, 12:14

В результате применения газового баллончика в учебном заведении Запорожья было эвакуировано 353 человека

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Запорожской области.

Информацию об инциденте правоохранители получили в половине 10 часов утра. Выяснилось, что в учебном заведении Шевченковского района распылили газовый баллончик.

Полиция установила, что нарушительницей оказалась лицо 2004 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего.

"Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения. На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников", - подытожили в ведомстве.