За превышение скорости теперь будут штрафовать: копы напомнили, где стоят радары

16 октября, 2018, 10:30

Патрульная полиция с 16 октября начнет штрафовать водителей за превышение скорости движения

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Правоохранители напомнили, что за превышение скорости на более 20 км/ч предполагается штраф 255 грн, а за превышение свыше 50 км/ч - 510 грн.

Для фиксации нарушений полицейские используют портативные устройства измерения скорости TruCam. На прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме с целью профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

"С 16.10. 2018 году мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждениями о повышенной опасности этого правонарушения. Патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.