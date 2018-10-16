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За превышение скорости теперь будут штрафовать: копы напомнили, где стоят радары

Патрульная полиция с 16 октября начнет штрафовать водителей за превышение скорости движения

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Правоохранители напомнили, что за превышение скорости на более 20 км/ч предполагается штраф 255 грн, а за превышение свыше 50 км/ч - 510 грн.

Для фиксации нарушений полицейские используют портативные устройства измерения скорости TruCam. На прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме с целью профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

"С 16.10. 2018 году мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждениями о повышенной опасности этого правонарушения. Патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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