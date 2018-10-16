За превышение скорости теперь будут штрафовать: копы напомнили, где стоят радары
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
Правоохранители напомнили, что за превышение скорости на более 20 км/ч предполагается штраф 255 грн, а за превышение свыше 50 км/ч - 510 грн.
Для фиксации нарушений полицейские используют портативные устройства измерения скорости TruCam. На прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме с целью профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.
"С 16.10. 2018 году мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждениями о повышенной опасности этого правонарушения. Патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
Читайте также
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов