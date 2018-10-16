Италия на саммите ЕС предложит ослабить антироссийские санкции, - СМИ
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит позволить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в России, как это было до введения санкций в 2014 году.
Собеседник издания отметил, что это предложение вряд ли будет одобрено на октябрьском саммите, но его могут принять на саммите в декабре, когда лидеры ЕС должны голосовать за продление санкций против России.
Предложение Италии состоит в том, чтобы двум европейским банкам необходимо разрешить возобновить финансирование небольших частных российских компаний, потому что они не имеют тесных связей с Кремлем.
На очередном саммите ЕС, который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против России еще шесть месяцев, и Италия может предложить свое предложение по финансированию малого бизнеса как условие поддержки продлении санкций.
- Напомним, 20 сентября вице-премьер Италии Сальвини призвал признать аннексию Крыма и отменить антироссийские санкции.
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