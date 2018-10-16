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Иран расширил радиус действия ракет до 700 километров

Иран заявляет, что его ракеты "земля-море" теперь имеют радиус действия до 700 км

Об этом сообщает Reuters.

Иран заявляет, что расширил дальность действия своих баллистических ракет класса земля-море до 700 км (435 миль). Такое заявление сделал иранский военный чиновник , обсуждая обострение отношений с Соединенными Штатами относительно ракетной программы Тегерана.

Ранее вблизи американского авианосца пролетели запущенные Ираном ракеты. Ракеты прошли всего в 1,4 км от правого борта американского авианосца.

Также американские разведывательные спутники зафиксировали в Иране первое за последний год испытание баллистической ракеты Fateh-110.

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