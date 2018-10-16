Взрывы на арсенале возле Ични осуществили через мобильный телефон, - Матиос

16 октября, 2018, 13:11

Украинские спецслужбы установили, что взрывы на военных складах на Черниговщине осуществили вероятно с помощью мобильного телефона

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире "112 Украина".

Спецслужби в частности установили, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть такой, который невозможно идентифицировать.

"Он был единственным на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения в действие того или другого взрывного устройства", - сказал Матиос.

Чиновник отметил, что на данный момент уже допросили более 340 военнослужащих, из них половину - с использованием полиграфа. В частности, допросили все наряды, которые находились на складах перед взрывами, во время взрывов и несли службу по охране.

Матиос отметил, что обзор склада, где вероятнее прогремел первый взрыв, свидетельствует об аналогичном характере взрывов в Калиновке и Балаклее.

"Он не характерен для взрыва разорванного снаряда или взрыва выстрела к реактивной системы огня", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор также сказал, что есть существенные вопросы к организации охраны складов и рассказал, что за несколько дней до взрывов возле складов зафиксировали пребывание неизвестных лиц в военной форме, которые наблюдали за складами. Несмотря на это, не было предпринято никаких мер для установления этих людей.