Вспышка сибирской язвы в Одесской области: еще в одном селе объявили карантин, - СМИ

16 октября, 2018, 09:46

В Саратском районе Одесской области село Николаевка-Новороссийская в Одесской области закрыли на карантин из-за вспышки сибирской язвы

Об этом сообщает ТСН.

По словам местных жителей, в селе обнаружили больную корову. Крестьянин, который увидел признаки болезни у животного, сразу обратился к специалистам. Эксперты на месте подтвердили заражение коровы сибирской язвой.

Населенный пункт сейчас закрыт до 28 октября. Среди людей заражения не выявлено.

Одновременно пятерых жителей села Міняйлівка того же района выписали из больницы. По данным ТСН, карантин в селе должны отменить 18 октября.

Сибирская язва (международное название - антракс) - это острое инфекционное заболевание, вызывает язвы на коже, лихорадку и интоксикацию, реже - происходит в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса. В предыдущие 15 лет в Украине было зафиксировано 6 случаев сибирской язвы: в Харьковской области (2003-й год, 1 случай), Черновицкой области (2004-й год, 3 случая), Николаевской области (2008-й год, 1 случай), Черкасской области (2012-й год, 1 случай).