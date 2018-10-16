Возле Горловки поврежден водопровод, 43 тыс человек остались без воды
16 октября, 2018, 16:15
На Донетчине, в районе оккупированной Горловки, из-за порыва водопровода без воды остались 42 813 человек
Об этом, во вторник, 16 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.
Как отмечается, порыв произошел в так называемой серой зоне. Поврежден водопровод "Горловка–Торецк" диаметром 900 мм. В результате остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, а также поселков Северное и Южное.
"По состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человек. 17 октября, для обеспечения населения водой планируется привлечение Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области и коммунальных служб города", - говорится в сообщении.
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