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Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции, – Сийярто

Венгрия изменит название должности правительственного уполномоченного по вопросам Закарпатья, но не его обязанности

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге, сообщается на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

"Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства за координацию программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена", - заявил Сийярто.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Петером Сийярто, на которой стороны полностью договорились об изменении названия должности. По словам Климкина, такая смена ожидается уже в ближайшие дни.

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