Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции, – Сийярто

16 октября, 2018, 12:14

Венгрия изменит название должности правительственного уполномоченного по вопросам Закарпатья, но не его обязанности

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге, сообщается на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

"Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства за координацию программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена", - заявил Сийярто.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Петером Сийярто, на которой стороны полностью договорились об изменении названия должности. По словам Климкина, такая смена ожидается уже в ближайшие дни.