Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции, – Сийярто
16 октября, 2018, 12:14
Венгрия изменит название должности правительственного уполномоченного по вопросам Закарпатья, но не его обязанности
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге, сообщается на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.
"Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства за координацию программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена", - заявил Сийярто.
Накануне глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Петером Сийярто, на которой стороны полностью договорились об изменении названия должности. По словам Климкина, такая смена ожидается уже в ближайшие дни.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
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- Будапешт вызвал посла Украины из-за списка "Миротворца" чиновников с венгерскими паспортами.
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