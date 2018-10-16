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В Ичне остаются без газа более тысячи человек


фото: REUTERS
В Ичне Черниговской области, где произошел взрыв на арсенале, остаются без газа 1027 абонентов

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.

"Села, в которых полностью восстановлено газоснабжение: Гмирянка, Гужовка, Максимовка. Также подключен газ в многоэтажках в городе Ичня. Пока остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов в Ичне", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщили, что электроснабжение, стационарная телефонная связь водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.

По информации спасателей, авиация ГСЧС продолжает авиационную разведку технической территории арсенала и проводит сбросы воды.

"Территорию 16-километровой зоны поражения патрулируют 10 автомобилей и 5 пеших совместных патрулей Нацполиции и Национальной гвардии. Продолжают действовать 4 поста на основных подъездных путях к зоне чрезвычайной ситуации", - отмечают в ГСЧС.

Отмечается, что резерв строительных материалов постоянно пополняется. Так, 15 октября поступил очередной 12-тонный груз с шифером, цементом и шпатлевкой из Харьковской области.
 
В то же время, в двух медицинских учреждениях города Прилуки и поселок Парафиевка еще остается 65 эвакуированных людей.

В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.

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