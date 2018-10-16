В Ичне остаются без газа более тысячи человек
Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.
"Села, в которых полностью восстановлено газоснабжение: Гмирянка, Гужовка, Максимовка. Также подключен газ в многоэтажках в городе Ичня. Пока остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов в Ичне", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщили, что электроснабжение, стационарная телефонная связь водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.
По информации спасателей, авиация ГСЧС продолжает авиационную разведку технической территории арсенала и проводит сбросы воды.
"Территорию 16-километровой зоны поражения патрулируют 10 автомобилей и 5 пеших совместных патрулей Нацполиции и Национальной гвардии. Продолжают действовать 4 поста на основных подъездных путях к зоне чрезвычайной ситуации", - отмечают в ГСЧС.
В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области до сих пор раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
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