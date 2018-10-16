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В Венгрии бездомным запретили спать на улице

В Венгрии для бездомных сон на улице стал незаконным, закон с таким запретом был внесен правительством премьер-министра Виктора Орбана

Организация Объединенных Наций назвала его "жестоким" и противоречащим правам человека, сообщает BBC.

Закон вступает в силу с понедельника и является усиленной версией закона 2013 года.

"Его цель - обеспечить, чтобы бездомные люди не выходили на улицу в ночное время и чтобы граждане могли беспрепятственно использовать общественное пространство", - заявил секретарь по социальным вопросам Атиль Фулоп.

По оценкам, для бездомных в государственных приютах есть около 11 000 мест. Но эксперты говорят, что по всей стране по меньшей мере 20 000 человек не имеют дома.

В прошлом месяце Европарламент проголосовал за возбуждение судебного иска, после того как депутаты заявили, что обращение Венгрии с бездомными способствовало "четкому риску серьезного нарушения" ценностей Европейского Союза. Правительство Венгрии в ответ на это заявил, что увеличивает финансирование бездомных.

"Помощь оказывается достойно. Бездомным людям предлагается дневное и ночное жилье, где они могут есть, чистить себя и спать", - говорится в заявлении.

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