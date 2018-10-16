В Швейцарии арестовали имущество Курченко на $2 млн
Об этом во вторник, 16 октября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.
По ее словам, департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении создания преступной организации Виктора Януковича и ее структурного подразделения под руководством Курченко, а также совершения в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.
"О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено служебным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации", - сообщила Сарган.
Кроме того, по данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, во время расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершенных ею преступлениях один из бывших служебных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получал значительные суммы денег.
Также, по сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись добытые преступным путем средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории данного государства.
"В настоящее время принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов США", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.
Как известно, экс-банкир Курченко Борис Тимонькин в мая 2015 года года попросил политубежище в Европе. В мае 2017 Германия отказала Украине в экстрадиции бывшего главы Укрсоцбанка Бориса Тимонькина.
- В конце 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал активы компании "Украинский медиа холдинг", конечным бенефициаром которой является олигарх-беглец Сергей Курченко.
- Также в конце 2017 года сообщалось, что компании, подконтрольные "бухгалтеру семьи Януковича", беглецу Сергею Курченко, являются крупнейшими нелегальными экспортерами угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.
- 28 февраля Киевский райсуд Одессы вынес приговоры четырем фигурантам “схем Курченко”, а по терминалу "Лагуна-Рени" стоимостью свыше 100 миллионов гривен применена спецконфискация.
- В марте Печерский райсуд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении олигарха времен Виктора Януковича Сергея Курченко.
- В мае в Украине обновили санкционный список СНБО. Туда впервые попал Курченко.
- Напомним также, по данным СМИ, боевики отдали Курченко комбинат в оккупированном Докучаевске.
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