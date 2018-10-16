В прошлом году было 6 ядерных боеголовок: Россия реставрировала ядерную базу в Крыму, - Джемилев
Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире канала "Прямой".
Он отметил, что на полуостров уже завезли ядерные боеголовки, а о том, что российская сторона збираться это сделать, было понятно с первых дней аннексии. Ведь ядерную базу в Кизилташ, под Феодосией, тогда же начали реставрировать.
"То, что мы в 96 году после подписания Будапештского меморандума бросили, закрыли, все оттуда вывезли, и они, как только завладели Крымом, сразу начали модернизировать и реставрировать вот эту базу. И там работы просто круглосуточно шли", - подчеркнул Джемилев.
По его словам, в августе прошлого года украинская сторона получила информацию о том, что уже есть шесть ядерных боеголовок. Сколько их на полуострове сейчас - неизвестно.
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