В прошлом году было 6 ядерных боеголовок: Россия реставрировала ядерную базу в Крыму, - Джемилев

16 октября, 2018, 07:58

Российская власть реставрировала ядерную базу в оккупированном Крыму и завезла туда ядерное оружие

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире канала "Прямой".

Он отметил, что на полуостров уже завезли ядерные боеголовки, а о том, что российская сторона збираться это сделать, было понятно с первых дней аннексии. Ведь ядерную базу в Кизилташ, под Феодосией, тогда же начали реставрировать.

"То, что мы в 96 году после подписания Будапештского меморандума бросили, закрыли, все оттуда вывезли, и они, как только завладели Крымом, сразу начали модернизировать и реставрировать вот эту базу. И там работы просто круглосуточно шли", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, в августе прошлого года украинская сторона получила информацию о том, что уже есть шесть ядерных боеголовок. Сколько их на полуострове сейчас - неизвестно.