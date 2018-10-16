В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без стрельбы
16 октября, 2018, 17:30
Впервые за четверть века на выходных в Нью-Йорке не зафиксировано ни одного случая стрельбы
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию города.
В последний раз подобная ситуация случалась в 1993 году.
"Я действительно не помню выходных, чтобы в этом городе никто никого не застрелил" -, сообщил руководитель Департамента полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.
Хотя уже в понедельник в районе Бронкс мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
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