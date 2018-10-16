В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без стрельбы

16 октября, 2018, 17:30

Впервые за четверть века на выходных в Нью-Йорке не зафиксировано ни одного случая стрельбы

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию города.

В последний раз подобная ситуация случалась в 1993 году.

"Я действительно не помню выходных, чтобы в этом городе никто никого не застрелил" -, сообщил руководитель Департамента полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

Хотя уже в понедельник в районе Бронкс мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.