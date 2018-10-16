 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без стрельбы

Впервые за четверть века на выходных в Нью-Йорке не зафиксировано ни одного случая стрельбы

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию города.

В последний раз подобная ситуация случалась в 1993 году.

"Я действительно не помню выходных, чтобы в этом городе никто никого не застрелил" -, сообщил руководитель Департамента полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

Хотя уже в понедельник в районе Бронкс мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать