В Норвегии нашли захоронение викингов в корабле

16 октября, 2018, 22:29

На юго-востоке Норвегии ученые нашли места захоронений викингов, которых по традиции хоронили в корабле

В норвежской провинции Эстфолл археологи нашли древний курган викингов и корабль для захоронений, передает Science Alert.

Могилу нашли с помощью радара, который проникает на небольшую глубину. 20-метровый корабль был захоронен на глубине 50 см. Ученым пока сложно оценить возраст находки, но похожие захоронения неподалеку датировали примерно пятым веком нашей эры.

Кроме кургана, радар обнаружил остатки других 7 захоронений, которые были разрушены во время вспахивания почвы.

"Это впечатляющая находка, поскольку мы знаем только три хорошо сохранившихся захоронения викингов. Найденный корабль точно будет иметь огромную историческую значимость", - говорит археолог Кнут Пааше.