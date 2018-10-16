 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Норвегии нашли захоронение викингов в корабле

На юго-востоке Норвегии ученые нашли места захоронений викингов, которых по традиции хоронили в корабле

В норвежской провинции Эстфолл археологи нашли древний курган викингов и корабль для захоронений, передает Science Alert.

Могилу нашли с помощью радара, который проникает на небольшую глубину. 20-метровый корабль был захоронен на глубине 50 см. Ученым пока сложно оценить возраст находки, но похожие захоронения неподалеку датировали примерно пятым веком нашей эры.

Кроме кургана, радар обнаружил остатки других 7 захоронений, которые были разрушены во время вспахивания почвы.

"Это впечатляющая находка, поскольку мы знаем только три хорошо сохранившихся захоронения викингов. Найденный корабль точно будет иметь огромную историческую значимость", - говорит археолог Кнут Пааше.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать