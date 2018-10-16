В Норвегии нашли захоронение викингов в корабле
16 октября, 2018, 22:29
На юго-востоке Норвегии ученые нашли места захоронений викингов, которых по традиции хоронили в корабле
В норвежской провинции Эстфолл археологи нашли древний курган викингов и корабль для захоронений, передает Science Alert.
Могилу нашли с помощью радара, который проникает на небольшую глубину. 20-метровый корабль был захоронен на глубине 50 см. Ученым пока сложно оценить возраст находки, но похожие захоронения неподалеку датировали примерно пятым веком нашей эры.
Кроме кургана, радар обнаружил остатки других 7 захоронений, которые были разрушены во время вспахивания почвы.
"Это впечатляющая находка, поскольку мы знаем только три хорошо сохранившихся захоронения викингов. Найденный корабль точно будет иметь огромную историческую значимость", - говорит археолог Кнут Пааше.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-