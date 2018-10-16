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В Мариуполе двух россиян осудили за передачу секретных данных "ДНР"

Ильичевский райсуд Мариуполя объявил обвинительный приговор двум гражданам России и трем гражданам Украины за сотрудничество с террористами "ДНР"

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что осужденные являются участниками группы "Оперативный канал Мариуполь". Следствие выяснило, что супруги - граждане России, которое фактически проживали в Волновахском районе, - согласилоись на сотрудничество с "ДНР".

В период с августа 2014 по апрель 2015 года супруги привлек к шпионской работе 46-летнего жителя Мариуполя, 43-летнего жителя Володарского района и 39-летнего жителя Запорожской области.

Они передавали террористам детализированные данные, в том числе фото- и видеофайлы о дислокации, численности и маршрутах передвижения украинских военнослужащих и их техники. Злоумышленники с помощью программы голосового общения Zello, телефона и электронной почты передавали данные участнику "Республиканской гвардии “ДНР”.

Суд признал всех участников группировки виновными и приговорил граждан РФ к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а трех других соучастников - к 5 годам лишения свободы.

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