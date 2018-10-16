В Киеве объявили о начале производства нового фильма Сенцова

16 октября, 2018, 14:36

Министерство культуры Украины выделило 10 млн грн на производство фильма по сценарию пьесы "Номера" украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук 16 октября на пресс-конференции в Киеве, передает "Крым.Реалии".

"Этот сценарий выбран из 69 проектов, которые сейчас утверждены правительством Украины для поддержки фильмов. Это фильм получил высокий балл от всех экспертов", - сказал Нищук.

О начале производства фильма официально объявила продюсер будущего фильма Анна Паленчук. По словам Нищука, на производство фильма по сценарию Сенцова государство выделило 10 млн гривен, а сам проект оценили в 15 млн гривен.

На пресс-конференции в Киеве стало известно, что украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал сорежиссером фильма. Олег Сенцов написал письмо, в котором он соглашается с кандидатуро Сеитаблаева, который также был режиссером фильма "Киборги".

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