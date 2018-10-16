В Киеве объявили о начале производства нового фильма Сенцова
Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук 16 октября на пресс-конференции в Киеве, передает "Крым.Реалии".
"Этот сценарий выбран из 69 проектов, которые сейчас утверждены правительством Украины для поддержки фильмов. Это фильм получил высокий балл от всех экспертов", - сказал Нищук.
О начале производства фильма официально объявила продюсер будущего фильма Анна Паленчук. По словам Нищука, на производство фильма по сценарию Сенцова государство выделило 10 млн гривен, а сам проект оценили в 15 млн гривен.
На пресс-конференции в Киеве стало известно, что украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал сорежиссером фильма. Олег Сенцов написал письмо, в котором он соглашается с кандидатуро Сеитаблаева, который также был режиссером фильма "Киборги".
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- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов в российской тюрьме принимает участие в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы.
- Он написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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