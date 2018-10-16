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В Киеве объявили о начале производства нового фильма Сенцова


фото: radiosvoboda
Министерство культуры Украины выделило 10 млн грн на производство фильма по сценарию пьесы "Номера" украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук 16 октября на пресс-конференции в Киеве, передает "Крым.Реалии".

"Этот сценарий выбран из 69 проектов, которые сейчас утверждены правительством Украины для поддержки фильмов. Это фильм получил высокий балл от всех экспертов", - сказал Нищук.

О начале производства фильма официально объявила продюсер будущего фильма Анна Паленчук. По словам Нищука, на производство фильма по сценарию Сенцова государство выделило 10 млн гривен, а сам проект оценили в 15 млн гривен.

На пресс-конференции в Киеве стало известно, что украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал сорежиссером фильма. Олег Сенцов написал письмо, в котором он соглашается с кандидатуро Сеитаблаева, который также был режиссером фильма "Киборги".

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