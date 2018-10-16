В карьере Кривого Рога столкнулись поезда, есть погибшие

16 октября, 2018, 09:28

Ночью, 16 октября, в Анновском карьере Кривого Рога столкнулись два поезда, в результате чего погибли три человека

Об этом сообщает местное издание "Первый городской" со ссылкой на данные правоохранителей.

Отмечается, что об инциденте полиции стало известно в три часа ночи. В результате столкновения двух тепловозов погибли трое людей в возрасте 50, 48 и 35 лет.

Еще один 53-летний мужчина получил ранения, его увезли в больницу. По данным журналистов, все пострадавшие - работники предприятия.