В Черногории задержали пропутинских байкеров, сопровождавших сербского патриарха

16 октября, 2018, 14:31

Полиция Черногории задержала четырех байкеров мотоклуба "Ночные волки", которые сопровождали сербского патриарха Иринея во время его визита в страну

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова.

"Сегодня полиция задержала 4 наших братьев - Ночных волков Черногория. Задержание произошло после того, как ребята проводили из аэропорта патриарха Иринея и митрополита Амфилохия. В полиции задавали глупые вопросы, которые не имеют никакого отношения к служебным обязанностям полицейских. Видимо таким образом пытаются оказать давление на нас и запугивать других" - заявил Залдостанов.

Местные пророссийские СМИ сообщили, что байкеров держали в отделении в течение пяти часов.

МВД Черногории пояснили, что байкеров задержали для проверки их личности и выяснения, в каком качестве они сопровождали патриарха.

В МВД пояснили, что отпустили задержанных через несколько часов, поскольку оснований для ареста не было.