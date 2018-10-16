В Черногории задержали пропутинских байкеров, сопровождавших сербского патриарха
Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова.
"Сегодня полиция задержала 4 наших братьев - Ночных волков Черногория. Задержание произошло после того, как ребята проводили из аэропорта патриарха Иринея и митрополита Амфилохия. В полиции задавали глупые вопросы, которые не имеют никакого отношения к служебным обязанностям полицейских. Видимо таким образом пытаются оказать давление на нас и запугивать других" - заявил Залдостанов.
Местные пророссийские СМИ сообщили, что байкеров держали в отделении в течение пяти часов.
МВД Черногории пояснили, что байкеров задержали для проверки их личности и выяснения, в каком качестве они сопровождали патриарха.
В МВД пояснили, что отпустили задержанных через несколько часов, поскольку оснований для ареста не было.
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