Ураган "Майкл": 19 человек погибли, тысячи пропали без вести
16 октября, 2018, 14:45
В результате шторма "Майкл" по меньшей мере 19 человек погибли, тысячи людей пропали без вести, десятки тысяч людей остались без электроэнергии
Об этом говорится в сообщении Reuters.
К поиску пропавших во Флориде привлечены спасательные службы, волонтерские организации и даже собаки, которые могут помочь найти погибших под обломками.
Правительство сообщил, что на восстановление электроснабжения в наиболее пострадавших регионах уйдет несколько недель.
Ураган нанес ущерб более $6-10 млрд.
В понедельник президент США Дональд Трамп вместе с супругой прилетел в наиболее пострадавшие регионы. Также они передали бутылки с водой в центр помощи в городе Линн Хевейн.
- Как сообщалось, ураганов стало больше из-за потепления Атлантического океана.
- Шторм "Майкл" войдет в историю как третий мощный удар по материковой части Соединенных Штатов за всю историю официальных наблюдений после того, как он достиг побережья в среду с силой урагана четвертой категории, постоянная скорость ветров которого составляла 155 миль/ч – всего на 2 мили/ч меньше, чем иконический статус пятой категории.
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