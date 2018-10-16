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Ураган "Майкл": 19 человек погибли, тысячи пропали без вести

В результате шторма "Майкл" по меньшей мере 19 человек погибли, тысячи людей пропали без вести, десятки тысяч людей остались без электроэнергии

Об этом говорится в сообщении Reuters.

К поиску пропавших во Флориде привлечены спасательные службы, волонтерские организации и даже собаки, которые могут помочь найти погибших под обломками.

Правительство сообщил, что на восстановление электроснабжения в наиболее пострадавших регионах уйдет несколько недель.

Ураган нанес ущерб более $6-10 млрд.

В понедельник президент США Дональд Трамп вместе с супругой прилетел в наиболее пострадавшие регионы. Также они передали бутылки с водой в центр помощи в городе Линн Хевейн.

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